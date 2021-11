Incidente sulla statale 96 a Modugno: auto si ribalta, un ferito

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulla statale 96, all'altezza di Modugno. Per cause da accertare, un'auto, una Fiat Panda, si è ribaltata, finendo di traverso sulla carreggiata.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Ferito, in maniera lieve, il conducente: è stato soccorso da un'ambulanza del 118e trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si sono registrati alcuni disagi per la circolazione nel tratto interessato.