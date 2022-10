Incidente sulla Statale 16 tra Mola e Bari: muore un uomo di 48 anni

Una persona è morta, nella notte, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, nelle vicinanze di Mola di Bari. A perdere la vita, per cause non ancora chiarite, un uomo di 48 anni.

Lo schianto, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte scorsa. Il 48enne, successivamente è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente.