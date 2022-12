Perde il controllo dell'auto e impatta contro guardrail: incidente nel Barese, morto 91enne

Incidente mortale nel pomeriggio di domenica, 18 dicembre, sulla litoranea tra Molfetta a Bisceglie, nel Barese. A perdere la vita un uomo di 91 anni.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, alla guida di un'utilitaria, per cause in corso di accertamento, in prossimità di una rotatoria avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e impattando contro il guardrail. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Non è escluso che il conducente possa aver avuto un improvviso malore.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Molfetta, cui sono affidati gli accertamenti per far luce sull'accaduto.