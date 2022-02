Incidente sulla Statale 16 a Molfetta: si ribalta camion, coinvolta anche un'auto

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 16 all'altezza di Molfetta, nel Barese, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto.Secondo le prime informazioni il mezzo pesante si è ribaltato lungo la carreggiata in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i agenti della Polizia Locale per rilievi e viabilità, ambulanze del 118, nonché gli operatori dell'Anas per ripristinare la sicurezza della strada. Il traffico è stato bloccato per circa 400 metri con circolazione deviata sulla viabilità adiacente.