Tir perde rimorchio e si schianta contro guardrail sulla Ss 16 bis: traffico in tilt e rallentamenti

Traffico in tilt, nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un incidente che ha coinvolto un tir sulla Ss 16 bis, in direzione nord. Il mezzo, per cause non ancora conosciute, avrebbe perso il rimorchio che si è schiantato contro il guardrail, restando al centro della carreggiata.

Non si segnalano persone ferite in modo grave. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine per i rilievi e la viabilità, nonché personale dell'Anas. La circolazione è stata regolarmente ripristinata a metà pomeriggio.