Incidente sulla statale 16 a Molfetta, scontro tra camion e furgone: traffico rallentato in direzione nord

Nell'impatto uno dei due mezzi ha perso sulla carreggiata il carico di attrezzi in ferro che trasportava: si transita su una sola corsia

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di Molfetta. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un furgone: quest'ultimo nell'impatto ha perso il carico di attrezzi in ferro. Non è noto al momento se ci siano stati feriti.

Per consentire le operazioni di rimozione del carico disperso e dei mezzi coinvolti è momentaneamente chiusa la corsia di sorpasso dal km 779,300 al km 778,500. Il traffico è consentito provvisoriamente sulla sola corsia di marcia.

Le Squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la rimozione dei materiali e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Il traffico è tornato regolare intorno alle 15.40.