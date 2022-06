Schiacciato dal suo trattore dopo incidente con Fiat Panda: muore 84enne, si indaga per omicidio stradale

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale per far luce sul decesso di Luigi Ricco, pensionato 84enne di Monopoli, morto dopo un incidente avvenuto in contrada Paretano, nelle vicinanze del Canale di Pirro, alla periferia della cittadina barese.

Ricco era a bordo del suo trattore quando, improvvisamente, ha impattato con una Fiat Panda, rimanendo schiacciato sotto il mezzo agricolo. L'anziano, trasportato al Policlinico di Bari in condizioni gravissime, è deceduto nella serata di domenica. I funerali del pensionato si svolgeranno nella giornata di giovedì. Il conducente della Fiat è stato iscritto nel registro degli indagati. La famiglia del pensionato è difesa dall'avvocato Fabio Ferrara dello Studio 3A - Valore Spa.