Travolto da un'auto a un incrocio: ciclista finisce in ospedale

E' accaduto in mattinata a Monopoli: l'uomo, un 56enne, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo

Travolto da un'auto in corrispondenza di un incrocio: un ciclista di 56 anni è finito in ospedale questa mattina a Monopoli.

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno all'intersezione tra via veneto e via Trieste, nella zona dello stadio. Il ciclista, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi ferite: è stato soccorso e condotto in ospedale in codice giallo.

Gli agenti della Polizia Locale di Monopoli, intervenuti sul posto, in queste ore stanno ricostruendo l'accaduto. L'incrocio è regolato da un semaforo - spiega il comandante Cassano - che al momento dell'incidente era regolarmente funzionante. "La causa è sicuramente da attribuirsi - conclude il Comandante - all'imprudenza ed alla mancanza del dovuto rispetto delle norme del codice della strada. L'invito è sempre quello di prestare massima attenzione".

(foto di repertorio)