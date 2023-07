Incidente all'alba tra Monopoli e Conversano: scontro tra due auto, muore ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni è morto, alle prime luci dell'alba, sulla strata provinciale 114 che collega Monopoli a Conversano, nel Barese, a seguito di uno scontro tra due auto.

L'incidente si è verificato dopo le 6. Secondo una prima ricostruzione, la Seat Leon su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata contro un'Audi A6 il cui conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono giunti i Vivili del Fuoco, i Carabinieri per i rilievi, la Polizia e personale del 118.