Auto si schianta contro muretto a secco: morta coppia di nonni, grave la nipotina di 7 anni

Una coppia di nonni è morta, nella tarda mattinata di oggi, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 81, nelle vicinanze di Monopoli, nel Barese. A perdere la vita un 69enne di Putignano e la moglie 66enne. Gravemente ferita anche la nipotina di 7 anni che viaggiava con loro.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 13.30: l'Opel Agila guidata dal 69enne, per cause non ancora accertate, è andata a urtare un muretto a secco. Nell'impatto la donna è morta sul colpo. Il conducente, trasportato dal 118 all'ospedale di Putignano, è morto poco dopo. La piccola, invece, è al momento ricoverata al Policlinico di Bari. Sul posto, oltre alle autoambulanze, sono giunti i Carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco.