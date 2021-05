Schianto tra due Fiat Panda: alla guida anche un giovane ubriaco, denunciato

Un giovane attorno ai 30anni, originario di Putignano, è stato denunciato dalla Polizia Locale di Monopoli per guida in sraro d'ebbrezza a seguito di un incidente che ha coinvolto la sua vettura con un altro veicolo nella cittadina barese. Lo scontro, tra due Fiat Panda, si è verificato all'incrocio tra viale Aldo Moro e via Marina del Mondo.

Nell'auto guidata dal giovane vi erano altri due coetanei mentre l'altro veicolo era guidato da una 45enne di Monopoli con a bordo sua figlia minorenne. Non si registrano feriti. Il giovane è risultato positivo al test alcolemico, inizialmente con un valore di 1,57 grammi per litro e quindi , cinque minuti dopo, con un tasso di 1,48. Per il ragazzo, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.