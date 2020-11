Incidente sulla statale 16: camion si ribalta all'altezza di Monopoli, lunghe code e strada chiusa al traffico

Grave incidente questa mattina sulla statale 16 all'altezza di Monopoli, in direzione sud. Per cause ancora da accertare, un tir si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Brindisi, finendo sul guardrail centrale ed invadendo anche la corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, squadre Anas e polizia stradale. Il conducente del camion è stato soccorso dal 118: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni: il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di recupero del mezzo, e i veicoli vengono deviati con uscita obbligatoria al km 842.4.

(foto di repertorio)