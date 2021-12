Alla guida ubriaca con due bimbi in auto, finisce contro vettura parcheggiata: giovane donna bloccata dalla Polizia locale

Si è messa al volante in stato di ebbrezza, trasportando in auto i suoi due figli minori, e ha provocato un incidente, andando a finire contro un'altra vettura parcheggiata. E' accaduto ieri a Monopoli, dove gli agenti della Polizia locale hanno denunciato una 27enne. Sottoposta alla prova dell'etilometro, la donna è risultata avere un valore pari a 1,79 grammi per litro di tasso alcolemico nel sangue.

Gli agenti, intorno alle 19, sono intervenuti in via Aldo Moro, allertati da alcuni passanti. Gli agenti hanno così rintracciato e fermato la donna che poco prima, a bordo della sua auto, aveva impatatato contro un'altra vettura parcheggiata, riprendendo subito dopo la marcia in senso contrario.

Gli operatori della polizia, dopo aver fermato l'auto, hanno trovato nell'abitacolo la conducente, in lacrime e in chiaro stato confusionale, e due minorenni, figli della stessa, uno dei quali assicurato al seggiolino e l'altro senza seggiolino, molto spaventato e in piedi sul sedile anteriore passeggero. Nell'immediatezza dei fatti la conducente ha ammesso di aver bevuto un bicchierino di limoncello, versione evidentemente contraddetta dalla rilevazione con etilometro corrispondente a 1,79 grammi litro nel sangue che equivalgono ad almeno 5 bicchierini di alcolici da 30 gradi, che si smaltiscono completamente dopo circa 11 ore. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, alla signora è stato contestato il fatto di essersi allontanata dai luoghi e il mancato uso del seggiolino per uno dei due minorenni trasportati. Per la donna è scattata quindi la denuncia: il reato contestato prevede un'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, che verrà raddoppiata per il fatto che il veicolo non è di proprietà del conducente. Il reato prevede un'aggravante nel caso il conducente in stato di ebbrezza provochi, come in questo caso, un incidente stradale, consistente nel raddoppio delle sanzioni. Alla signora è stata ritirata contestualmente la patente.