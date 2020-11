Grave incidente nel Barese, auto finisce contro bus: muore donna 48enne

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, sulla sp 122, tra Rutigliano e Turi, nel Barese: una donna di 48 anni, originaria di Rutigliano, è deceduta a seguito dello scontro tra la sua auto e un bus di una linea privata che trasportava braccianti agricoli.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono giunti i Carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima dall'auto. Completamente distrutta la vettura su cui viaggiava la vittima. Non si segnalano feriti tra i passeggeri e l'autista del bus.