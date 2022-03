Si ribalta auto con nove giovanissimi a bordo: ragazza di 19 anni muore dopo una settimana

E' morta dopo una settimana di degenza in rianimazione Elisa Pertuso, la ragazza di 19 anni ferita gravemente a seguito di un incidente avvenuto una settimana fa sulla strada provinciale 240, tra Rutigliano e Conversano, nel Barese. Lo riporta l'agenzia Dire. La giovane, al momento dello schianto, era a bordo di un'auto con altre otto persone, di età compresa tra i 19 e i 20 anni.

Il mezzo, per cause non ancora determinate, era finito fuori strada per poi ribaltarsi più volte. La 19enne era stata trasportata in ospedale a causa delle sue gravi condizioni: una settimana dopo è sopraggiunto il decesso.