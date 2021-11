Perde il controllo dell'auto e si ribalta fuori strada: 34enne morta nel Barese

Avrebbe perso il controllo dell'auto, finita prima contro un muretto a secco e poi ribaltata fuori strada. Nell'incidente, avvenuto sulla strada provinciale che collega Alberobello a Castellana, è deceduta una 34enne originaria di Castellana Grotte, Agata Schena: a trovare l'auto - una Fiat 600 distrutta - con all'interno il corpo della donna, finito sul sedile posteriore, è stato il proprietario del terreno in cui era finita il veicolo. Immediatamente allertate le forze dell'ordine, con i medici del 118 che hanno tentato di soccorrere la donna, ma per lei non c'era più niente da fare.

Il corpo è stato quindi estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sull'episodio indagano i carabinieri.