Notte di sangue sulle strade baresi, due incidenti mortali in poche ore: perdono la vita 19enne e 47enne

Ancora due gravi incidenti, ancora vittime sulle strade del Barese. Nella notte, due persone hanno perso la vita in due diversi sinistri: un uomo di 47 anni e un ragazzo di 19.

Il primo incidente mortale, poco prima della mezzanotte, si è verificato sulla strada che collega Adelfia a Valenzano: il 19enne viaggiava come passeggero a bordo di un'auto condotta da un amico che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo la corsa contro un ulivo. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Sulla statale 16, invece, l'altro sinistro che non ha lasciato scampo a un uomo di 47 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza di Santo Spirito, nei pressi del distributore di benzina Q8. L'uomo è morto in seguito all'impatto contro un'altra auto: la sua vettura sarebbe finita contro il guardrail, forse in seguito a un tamponamento. L'esatta dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri.