Muore dopo un incidente sulla strada provinciale, Acquaviva piange Francesco: "Non ci sono parole per la scomparsa di un diciottenne"

"La morte di un ragazzo di diciott'anni non permette parole. Solo dolore e vicinanza ai familiari e agli amici. Riposa in pace, Francesco". Con queste parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha commentato la scomparsa di Francesco Cicero, spirato ieri nell'Ospedale Miulli in seguito alle gravi ferite riportata dopo un incidente stradale avvenuto al'alba dell'8 marzo scorso sulla strada provinciale tra Acquaviva ed Adelfia.

Nei commenti al post, molti esprimono il dolore per la perdita di una giovane vittima e di un amico. "Nei giorni scorsi al Miulli ho visto tanti volti di giovani distrutti dal dolore. So perfettamente cosa significa perdere un amico di soli 18 anni", scrive una donna. "Oggi li ho visti gli occhi pieni di lacrime e sguardi di pietra dentro e fuori l'obitorio. Non ci sono parole per un genitore che sopravvive al proprio figlio, per un nonno che non si spiega perché non lui, per un ragazzo che poteva essere lì al suo posto", commenta un'altra utente sul social network.