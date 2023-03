Casamassima piange Gianluca De Franciscis, morto a 25 anni dopo un incidente: "Una nuova stella brilla in cielo"

Casamassima piange la morte di Gianluca De Franciscis, il 25enne deceduto ieri sera dopo un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Capurso. ll giovane, secondo una ricostruzione, era a bordo della sua moto quando, per cause non ancora conosciute, si è scontrato con un'auto. Sul luogo dello schianto sono giunte pattuglie della Polizia Locale di Capurso e dei Carabinieri, nonchè personale del 118.

Particolarmente colpita la comunità della cittadina d'origine del 25enne: “Una nuova stella brilla in cielo strappato alla vita sulla terra" si legge sulla pagina Amo Casamassima. Cordoglio anche dal sindaco del comune barese, Gianluca Nitti: "Ho appreso di questa tragedia con grande dolore e per questo rivolgo un abbraccio alla sua famiglia a nome di tutta la comunità casamassimese". A esprimere il suo dolore anche il primo cittadino di Capurso, Michele Laricchia: "Una preghiera per Gianluca e un abbraccio forte della comunità capursese alla sua famiglia". I funerali di Gianluca De Franciscis si svolgeranno domani, 4 marzo, alle 16, nella chiesa Madre di Casamassima.