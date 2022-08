Scontro tra moto e auto nel Barese: centauro 40enne perde la vita

Un nuovo incidente mortale sulle strade del Barese: a perdere la vita, questa volta, è un motociclista 40enne, schiantatosi sulla strada provinciale 82, tra Gioia del colle e Acquaviva delle Fonti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, alla guida di una moto Bmw 1200, sarebbe deceduto a seguito di un impatto frontale avvenuto contro un'auto. Dopo lo scontro, il motociclista sarebbe stato sbalzato per diversi metri, rovinando al suolo. Il centauro, soccorso da personale del 118, è deceduto poco dopo all'ospedale 'Miulli' di Acquaviva, per le ferite riportate. Illeso, invece, il conducente della Peugeot. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Gioia del Colle per rilievi e viabilità, oltre a volontari della Protezione Civile gioiese.