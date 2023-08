Incidente tra moto e auto alla periferia di Grumo: muore un 25enne. Due persone sono rimaste ferite

Un ragazzo di 25 anni originario di Toritto, nel Barese, è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada che collega Grumo Appula a Mellitto. Lo riporta l'Ansa.

Il giovane era a bordo di una moto assieme a un'altra persona quando, per cause non ancora accertate, il mezzo si sarebbe scontrato con un'auto che viaggiava in senso opposto.

Per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Gravemente ferito, invece, il passeggero della moto, attualmente ricoverato al Policlinico di Bari dopo essere stato soccorso dal 118. Ferite, lievi, per uno degli occupanti della vettura. La dinamica dell'episodio è al vaglio dei Carabinieri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Grumo Appula.