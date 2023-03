Incidente a Capurso, scontro tra una moto e un'auto: morto 25enne

Un ragazzo di 25 anni è morto ieri sera a seguito di un incidente avvenuto alle porte di Capurso, nel Barese. Il giovane, secondo una ricostruzione, era a bordo di una moto che, per cause non ancora conosciute, si è scontrata con un'auto.

Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale di Capurso nonché personale del 118 e i carabinieri.