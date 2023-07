Corato piange il 26enne Massimo Coverini, morto dopo un incidente sulla Provinciale: "Eri una persona speciale"

Corato piange il 26enne Massimo Coverini, morto dopo un incidente avvenuto nella serata di giovedì 13 luglio sulla provinciale che collega la cittadina barese a Ruvo di Puglia. Il giovane era a bordo della sua moto Yamaha quando, per cause non ancora conosciute, si è scontrato con un camion.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e della Polizia di Stato per la viabilità.

Il motociclista è stato soccorso da personale del 118 e condotto in ospedale ad Andria ma le sue condizioni erano critiche: per il 26enne non c'è stato più nulla da fare. Massimo Coverini lavorava per la Sanb, azienda che si occupa di igiene urbana in alcuni Comuni della zona. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Sei volato via così all'improvviso Massimo sarai sempre nei cuori di tutti noi sei stato un ragazzo speciale" scrivono alcuni amici rivolgendo un pensiero al 26enne.