Terribile schianto in via Napoli, muore operaio 35enne: lascia moglie e due bambini

Non ce l'ha fatta Onofrio Ricupero, il 35enne padre di due bambini di 6 e 1 anno deceduto questa notte su via Napoli dopo un terribile schianto frontale. L'uomo era alla guida della sua vettura quando è sopraggiunta improvvisamente un'altra auto con cui si è verificato il violento impatto.

Il veicolo del 35enne è finito su un muro di una caserma. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Locale.

Su Facebook tanti i messaggi di cordoglio e dolore per la morte dell'operaio 35enne che viveva al Villaggio Trieste. In molti si stringono alla giovane famiglia colpita dal lutto: "Non riesco ancora a crederci... domani dovevamo vederci... non ho parole.. la vita a volte è ingiusta" scrive un amico, uno dei tanti che ha voluto lasciare un pensiero per una tragedia così improvvisa.

(Foto Fb)