Incidente sulla strada tra Altamura e Toritto: furgone e tir si scontrano, muore operaio

Un operaio è morto, nel pomeriggio di martedì 18 luglio, a causa di un incidente avvenuto lungo la strada che collega Altamura e Toritto, nella zona della Murgia barese.

L'uomo, secondo una ricostruzione, viaggiava con altri due colleghi in un furgone che, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un tir. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze del 118. La ricostruzione dell'incidente è affidata ai Carabinieri.