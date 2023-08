Incidente a Torre Santa Sabina, muore motociclista 19enne residente a Bari

Un ragazzo di 19 anni residente a Bari è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nelle vicinanze di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi).

Come riporta Brindisireport, il giovane, Claudio Lopez, si trovava in vacanza con la famiglia in località Pilone. Secondo quanto ricostruito, il 19enne procedeva alla guida di uno scooter Kymco 300, quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della moto. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Soccorso dal personale del 118, il 19enne è arrivato privo di vita presso l'ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Stradale. Nella giornata odierna, il pm di turno del tribunale di Brindisi ha disposto la restituzione alla famiglia: i funerali saranno celebrati a Bari nel pomeriggio di domani.

