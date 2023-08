Incidente a Torre Santa Sabina, muore motociclista 19enne residente a Bari

Un ragazzo di 19 anni residente a Bari è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nelle vicinanze di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi).

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era a bordo di una moto quando, per cause non ancora conosciute, ha perso il controllo del mezzo. Nel sinistro non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Il 19enne, soccorso da personale del 118, è deceduto all'ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia Locale.

