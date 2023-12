Travolto da un'auto sulla Statale 96, rimpatriata in Albania la salma dell'operaio 44enne: domani i funerali

Sarà rimpatriata nella serata del 7 dicembre in Albania la salma di Renato Mehmeti, operaio 44enne residente da anni ad Altamura, morto a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre sulla Statale 96, nel Barese.

L'uomo, secondo una ricostruzione, stava rientrando da una giornata di lavoro ed era a bordo di un furgone aziendale guidato dal titolare. All'altezza del km 109+500 il conducente si è fermato per controllare il carico del mezzo poichè il cassone avrebbe dato alcuni problemi. li occupanti sono scesi dal veicolo, accostato sulla destra della carreggiata, ma poco dopo, è sopraggiunta una Volkswagen Passat guidata da un 60enne che ha travolto il 44enne, morto sul colpo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura di Bari: da prassi è stato aperto un procedimento penale nei confronti del conducente della Passat, indagato per omicidio stradale. La pm Desirèe Digeronimo non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sulla salma di Mehmeti, deceduto per le gravi ferite dopo l'impatto con l'auto e la rovinosa caduta sul terreno. I funerali di Mehmeti si svolgeranno nella giornata di giovedì 8 dicembre.