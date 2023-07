Incidente sulla provinciale tra Corato e Ruvo: muore giovane motociclista

Un giovane motociclista è morto a seguito di un incidente avvenuto nella serata di giovedì 13 luglio sulla strada provinciale tra Ruvo e Corato, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe scontrato con un camion.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Corato per i rilievi nonchè la Polizia di Stato per la viabilità e personale del 118 per i soccorsi. Il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo lo schianto.