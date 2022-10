Tragico schianto nel Barese: moto finisce contro un albero, muore 16enne

Incidente mortale sulle strade del Barese. Un ragazzo di 16 anni, originario di Conversano, ha perso la vita sulla provinciale 114, che collega la cittadina a Monopoli.

E' accaduto oggi, domenica 9 ottobre, poco dopo le 13, a circa tre chilometri dal centro abitato di Conversano. Il giovane era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato, finendo fuori strada e impattando contro un albero di ulivo. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale di Conversano che è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell'accaduto. Non risultano altri mezzi coinvolti.

(foto di repertorio)