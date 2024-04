Moto contro auto in sosta a Santo Spirito, centauro in gravi condizioni

Sarebbe in prognosi riservata il conducente di un motociclo coinvolto ieri sera in un incidente stradale nel quartiere Santo Spirito di Bari. L'uomo è ricoverato nell'ospedale Di Venere. L'episodio sarebbe avvenuto alle 19.30 nella zona di piazza Vittorio Veneto e lungomare Colombo: la moto sarebbe finita contro un'auto in sosta.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale per effettuare gli accertamenti inerenti la dinamica del sinistro.