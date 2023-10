Perde il controllo della moto e finisce contro muretto: muore 40enne nel Barese

Incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, sabato 14 ottobre, sulle strade del Barese. Un uomo di 40 anni ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la moto, sulla provinciale che collega Altamura a Corato.

L'uomo, come riporta l'Ansa, viaggiava in sella al mezzo a due ruote in direzione Corato quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un muretto a secco, quindi fuori strada. Inutili si sono rivelati purtroppo i soccorsi prestati dal 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Altamura.