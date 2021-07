Incidente sulla sp183, motociclista si schianta sul guardrail: ricoverato in ospedale

Motociclista ricoverato in ospedale dopo un incidente con un'auto avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 183, a Bari. L'uomo stava percorrendo il prolungamento di via Camillo Rosalba quando, per cause ancora da chiarire, è finito contro il guardrail. Fortunatamente, come riferito da testimoni sul luogo dell'incidente, il centauro non ha riportato ferite gravi, ma è stato comunque necessario l'intervento di un'autoambulanza del 118, che lo ha poi portato in ospedale per i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta facendo procedere i veicoli in senso unico alternato nell'attesa che la strada si sia liberata.

Ultimo aggiornamento: ore 17