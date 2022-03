Tragico schianto sulla Strada Statale in Irpinia: muore motociclista barese di 47 anni

Un 47enne motociclista originario di Bari è morto, questo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto sulla Strada Statale 90 all'altezza di Savignano Irpino, in provincia di Avellino.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, faceva parte di un gruppo di motociclisti probabilmente giunti dalla Puglia per un giro turistico nella zona. Sul posto è giunta un'eliambulanza del 118, assistita dai Vigili del Fuoco, intervenuta per trasportare l'uomo all'ospedale Moscati di Avellino. Per il 47enne, però, non c'è stato nulla da fare.

