Auto finisce fuori strada, incidente mortale nel Barese: perde la vita un 69enne

Avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo prima contro un muretto a secco per poi ribaltarsi. Un uomo di 69 anni, infermiere in pensione di Noci, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Noci a Castellaneta.

In corso di accertamento le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo - non è escluso possa essersi trattato di un malore - poi finito fuori strada. Nel ribaltamento della vettura, l'uomo sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118: per il 69enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri.

(foto di repertorio)