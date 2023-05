Tragico impatto nel Barese: scontro tra auto e camion, un morto

Incidente mortale sulla provinciale che collega Noicattaro a Rutigliano. Un giovane ha perso la vita nell'impatto tra un'auto e un camion.

Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati, e la vettura è finita fuori strada. Per il conducente, un giovane di circa vent'anni, di cui non si conoscono al momento le generalità, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, e Polizia locale,cui sono affidati gli accertamenti sull'accaduto.