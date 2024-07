Incidente sulla statale 16 a Bari: schianto all'altezza di via Napoli, un morto

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, sulla statale 16 a Bari. Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un sinistro che si è verificato sulla carreggiata in direzione nord, nel tratto tra via Napoli e Palese. Da chiarire le cause e le circostanze dell'incidente, che, secondo prime informazioni raccolte, avrebbe coinvolto due auto, una delle quali, guidata dalla vittima, sarebbe finita contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia stradale e Polizia locale. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso alla circolazione: il traffico viene deviato verso l'accesso B-via Napoli. La Polizia locale consiglia percorsi alternativi.