Operaio agricolo morto a Pasqua in uno scontro auto-trattore, i familiari: "Com'è potuto accadere quell'incidente?"

Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 7 aprile Pasquale Dimaggio, l'operaio agricolo originario di Triggiano morto all'alba del giorno di Pasqua in un incidente avvenuto sulla provinciale 240, all'altezza di Rutigliano.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che a bordo del suo trattore si stava recando al lavoro in un terreno del luogo, sarebbe stato tamponato da un'auto guidata da un 71enne. Nell'impatto, il mezzo è stato sbalzato contro un muretto a secco e Dimaggio sarebbe rimasto schiacciato tra lo stesso e il trattore. Per l'uomo i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre l'automobilista ha riportato ferite non gravi.

I familiari della vittima, assistiti dallo Studio3A - Valore S.p.A., unitamente all’avvocato Fabio Ferrara del foro di Bari, si chiedono ora: "Com'è potuto accadere un incidente del genere?". La Procura di Bari, come previsto, ha aperto automaticamente un procedimento penale per il reato di omicidio stradale a carico del conducente dell'auto. Il pubblico ministero, spiega lo Studio 3A in una nota, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia, restituendo la salma ai familiari che già lo scorso lunedì hanno potuto celebrare i funerali a Triggiano.

Inoltre, Studio3A "ha già incaricato l’ingegnere forense Pietro Pallotti per ricostruire nel dettaglio la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro e per partecipare alle operazioni peritali nel caso in cui il Sostituto Procuratore inquirente intenda disporre una consulenza tecnica cinematica ad hoc, fermo restando che sarà avanzata formale richiesta alla Procura di procedere con una perizia informatica sul cellulare dell’indagato per verificare se l’inspiegabile tamponamento possa essere stato causato da una fatale “distrazione da smartphone”".