Perde il controllo dell'auto e si ribalta: muore un automobilista sulla Conversano-Mola

Un pensionato è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale che collega Conversano a Mola di Bari. La vittima, come riporta l'agenzia 'Dire' era alla guida della sua Panda quando avrebbe perso improvvisamente il controllo dell'auto. La vettura si è ribaltata per poi finire in un appezzamento di terreno: per l'ultra 80enne non c'è stato scampo e i soccorsi prestati dal 118 sono stata inutili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.