Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata, morto 45enne di Monopoli

Avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo sul guard rail e poi finendo rovinosamente fuori strada, in una scarpata. Il 45enne originario di Monopoli, Paolo Garganese, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì e sabato, lungo la via Emilia nel territorio di Castelfranco, in provincia di Modena. Lo riporta BolognaToday.

L'uomo, che viveva da tempo a San Giovanni in Persiceto. L'impatto sarebbe avvenuto verso l'una e mezza di notte: nonostante il pronto intervento dei soccorritori del 118, allertati dagli automobilisti in transito sulla strada teatro dell'incidente, per il 45enne non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei medici, infatti, Paolo Garganese era già spirato.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli nel sinistro. Sul luogo dell'incidente è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i necessari rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.