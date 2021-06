Incidente in moto sulla provinciale tra Torre a Mare e Noicattaro: muore 18enne

E' accaduto intorno alla mezzanotte. Il ragazzo, Davide Dell'Aglio, per cause da accertare ha perso il controllo dello scooter a bordo del quale viaggiava. Si indaga sulle circostanze che hanno provocato la caduta

Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte in seguito ad un incidente avvenuto sulla provinciale 57, che collega Torre a Mare a Noicattaro. Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzo era alla guida di uno scooter, e per ragioni in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del suo scooter, cadendo sull'asfalto. In seguito ad una richiesta di soccorso, il personale del 118 è giunto sul posto: il ragazzo, Davide Dell'Aglio, di Noicattaro, era riverso sull'asfalto. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Triggiano. Secondo quanto risulta finora, il ragazzo era solo al momento dell'arrivo dei soccorsi, non è chiaro però se al momento della caduta, avvenuta in corrispondenza della rotatoria all'altezza dell'Una Hotel Regina, che il giovane stava percorrendo in direzione Torre a Mare, a bordo dello scooter ci fosse anche qualcun altro. Allo stesso modo, i militari stanno accertando cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo, e se possano esserci altri veicoli coinvolti.

(foto di repertorio)