Incidente nel quartiere Japigia, muore centauro 27enne

Ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva la rotatoria in via Magna Grecia, nei pressi del ponte San Pio. Un centauro 27enne è morto questa notte a Bari in un drammatico incidente nel quartiere Japigia. Gli agenti della Polizia Locale sono impegnati nella ricostruzione della dinamica del terribile episodio, le indagini sono in corso.