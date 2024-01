Perde il controllo della moto sulla strada Corato-Altamura, muore 25enne di Cassano

Il sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re, ha proclamato il lutto cittadino per domani, 29 gennaio, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore della comunità locale per la scomparsa del 25enne Samuele Surrente. Il giovane è morto ieri in un incidente stradale sul percorso che collega Corato con Altamura.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto: nella caduta, il 25enne sarebbe stato travolto dal mezzo. I soccorritori del 118 avrebbero trovato il corpo senza vita del giovane.

Il funerale dello sfortunato ragazzo sarà celebrato presso la parrocchia SS. Maria Assunta, domani, 29 gennaio, dalle 15.30.