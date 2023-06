Incidente nel quartiere Japigia, muore centauro 27enne

Un centauro 27enne, Christian Di Gioia, è morto questa notte a Bari in un incidente nel quartiere Japigia. Il giovane sarebbe finito fuori strada mentre percorreva la rotatoria in via Magna Grecia, nei pressi del ponte San Pio. Tutta da chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto, al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto.

Sono molti i messaggi di cordoglio che in queste ore gli amici stanno dedicando sui social al 27enne. "Non ci credo davvero, ci siamo visti crescere, proprio tu, non riesco a crederci. Ti voglio bene amico mio", scrive un ragazzo sul social network. "Due giorni fa ti ho incontrato. Sono scioccato che te ne sei andato così, non è giusto", commenta un amico del povero centauro. "Ieri mi hai salutato con quel sorriso bellissimo ti ho visto crescere sarai un angelo bellissimo riposa in pace", scrive un'altra amica.