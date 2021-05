Impatto tra due auto in piazza Garibaldi: vettura si ribalta sulla strada

Al momento non si hanno notizie di persone ferite. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine per i rilievi. L'incidente ha provocato qualche conseguenza sul traffico della zona

Incidente stradale, questa mattina, in piazza Garibaldi, nel quartiere Libertà: due auto si sono scontrate e uno dei mezzi si è ribaltato sulla strada. Al momento non si hanno notizie di persone ferite. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine per i rilievi. L'incidente ha provocato qualche conseguenza sul traffico della zona.

(notizia in aggiornamento)