Incidente in corso Vittorio Emanuele a Bari: scontro all'altezza di piazza Massari, coinvolta auto della polizia

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio in corso Vittorio Emanuele a Bari. Nello scontro tra due veicoli, avvenuto all'altezza di piazza Massari, sarebbe rimasta coinvolta anche un'auto della polizia. Al momento non si conoscono altri dettagli. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia locale.