Investito sulla Cozze-Conversano, muore 60enne: si costituisce automobilista, indagato per omicidio stradale

Si è costituito nella stazione Carabinieri di Conversano il conducente dell'auto che la scorsa notte ha investito il 60enne Pino Babbo, morto per le ferite a seguito dell'impatto. L'episodio è avvenuto ieri sera sulla strada provinciale tra Cozze e la cittadina barese. Babbo, secondo una ricostruzione, avrebbe raggiunto l'auto di suo figlio, ferma per mancanza di carburante.

Il 60enne, mentre prestava assistenza, è stato quindi travolto da un'auto di grossa cilindrata guidata da un 51enne. Il conducente, alla presenza del proprio avvocato,ha confermato ai militari dell’Arma come, al momento dell’incidente, si trovasse alla guida dell’autovettura. L’uomo, che non ha aggiunto ulteriori dettagli, sarà denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per “omicidio stradale” e sarà anche sottoposto ad esami per accertare se mentre era alla guida fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.