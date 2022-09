Incidente nel Barese, auto finisce fuori strada e si ribalta: ferita una donna

Incidente questa mattina, intorno alle 7, sulla provinciale che collega Putignano a Gioia del Colle. Per motivi in corso di accertamento, un'auto, condotta da una giovane donna, è finita fuori strada, ribaltandosi e terminando la corsa in un terreno adiacente. La donna è stata soccorsa dal personale del 118, dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, e condotta all'ospedale Miulli. Per consentire i soccorsi, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.