In calo le vittime degli incidenti stradali in Puglia: ventisette morti nel 2020, più di un quarto in meno rispetto all'anno precedente

In Puglia, nel 2020, vi sono state 27 vittime di incidenti stradali e 631 persone sono rimaste ferite: è il dato che emerge dal bilancio annuale del Compartimento regionale della Polizia Stradale. Complessivamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 27 dicembre dello scorso anno, vi sono stati 836 sinistri, di cui 26 con esito mortale. Gli incidenti con lesioni, invece, hanno raggiunto quota 349. Le cifre sono state fornite anche dall'Arma dei Carabinieri.

Secondo le Forze dell'Ordine, vi è stata una riduzione, nei primi 9 mesi del 2020, di lesioni alle persone, vittime e feriti, rispettivamente del 30,4%, del 28,3% e del 36,2% rispetto all'anno precedente. Un dato in linea anche con il monitoraggio di altri enti come l'agenzia Asset.

Per quanto riguarda l'sttività di controllo, invece, nel 2020 la Polstrada pugliese ha accertato 31807 violazioni al codice della strada: in particolare troviamo 4893 multe per eccessi di velocitàe il ritiro di 624 patenti di guida nonché di 996 carte di circolazione. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 25.216, di cui 113 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 26.

Dall’inizio dell’anno al 20 dicembre scorso (ultimo dato disponibile), nelle notti dei fine settimana (dalla mezzanotte di sabato alle 6 della domenica) la Polizia Stradale Puglia ha impiegato nei posti di controllo 132 pattuglie, rilevando 0 incidenti mortali. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1417, il 2.5% dei quali (pari a 35, di cui 34 uomini e 1 donna) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico (nel 2019 la percentuale era stata del 5,6%). Sette, infine, persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

