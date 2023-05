Scontro tra auto e motocarro sulla provinciale: 88enne muore nel Barese

Un uomo di 88 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto sulla provinciale tra Putignano e Acquaviva, nel Barese. Per cause in corso di accertamento, l'88enne, a bordo di un motocarro, si sarebbe scontrato con un'auto. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Ferito, in maniera non grave, l'altro conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.